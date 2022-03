Et ass schonn déi zweet Attack dëse Mount op e Policebüro zu Bogotá: Op d'mannst 11 Mënsche goufen duerch d'Explosioun blesséiert, ee Bouf ass verstuerwen.

Bei enger Explosioun an enger Policestatioun an der kolumbianescher Haaptstad war en zwielef Joer jonke Bouf u senge Blessure verstuerwen. Dat huet d'Buergermeeschtersch e Sonndeg op Twitter matgedeelt. Eelef weider Persoune wieren deemno blesséiert ginn, dorënner sechs Kanner. Eent dovun, ee fënnef Joer jonkt Meedchen, wier an engem kriteschen Zoustand.

Uno de los 7 niños heridos anoche, con apenas 12 años, falleció en la madrugada. Una niña de apenas 5 años sigue en estado muy crítico. Los demás heridos están todos estables y recuperándose.



A las familias y comunidad nuestra solidaridad y acompañamiento. Estamos en PMU local. https://t.co/md5L4gEIyO — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) March 27, 2022

De President vu Kolumbien, den Iván Duque, huet vun enger feiger Sprengstoffattack geschwat. Kolumbianesche Medien no wieren nieft dem Policebüro ronn 60 weider Gebaier beschiedegt ginn. An et war schonn déi zweet Attack op eng Policestatioun an der betraffener Géigend vu Bogotá an dësem Mount. D'Regierung huet eng Belounung vun 300 Milliounen kolumbianesch Pesos fir Hiweiser op d'Täter ausgesat.

Schonn zanter Joerzéngte leit Kolumbien ënnert engem arméierte Konflikt tëscht de Forcen, de lénke "Guerillagruppen" an dem riets "Paramilitär". Déi gréisst Rebellen-Organisatioun "Farc" hat 2016 e Friddensvertrag mat der Regierung ënnerschriwwen, wouduerch sech d'Sécherheetslag am südamerikanesche Land zanterhier verbessert huet.