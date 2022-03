Wéi de Jong op d'Autobunn gelaf war, fir eng Kollisioun ze fotograféieren, war d'Fuerbunn nach net gespaart, wouduerch e Polizist hien huet misse retten.

Fir mat sengem Handy eng Foto vun engem Accident an dem Rettungsasaz op der A3 zu Oberhausen ze maachen, ass en 12 Joer ale Bouf op d'Autobunn gelaf. Well d'Fuerbunn nach net gespaart war, huet e Polizist sech a Liewensgefor beginn, fir de Jong a Sécherheet ze bréngen.

Eng 600 Meter virum Kräiz Oberhausen ware bei engem Accident dräi Autoen anenee gerannt. Ee vun der Chauffere war de Pompjeeën no a sengem Gefier ageklemmt an huet misse gebuerge ginn, fir dann an eng speziell Klinik ze kommen. Och e Kand wier mat enger Ambulanz an d'Spidol gefouert ginn.

Fotoe vun Doudesaffer oder Blesséierter bei Accidenter ze maachen, kann an Däitschland haart bestrooft ginn. D'Gesetz dreet mat Geld- oder Prisongsstrofe bis zu zwee Joer. Trotzdeem ginn ëmmer rëm Rettungsasätz duerch Gaffer behënnert.

An dësem Fall dreet dem Bouf awer keng Strof, well hien eréischt 12 Joer al ass. D'Eltere vum Jong goufen awer vun der Police iwwert de Virfall informéiert.