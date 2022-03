A Baden-Württemberg huet ee staark alkoholiséierte Mann misste gerett ginn, deen als blanne Passagéier op engem Gidderzuch ënnerwee war.

De 45 Joer ale Mann hat méi wéi 4 Promill am Blutt, wou hie leschte Mëttwoch zu Basel an der Schwäiz op ee fuerende Gidderzuch geklommen ass. Op engem Kesselwaggon ass hien dunn bis an Däitschland matgefuer, wou hien zu Weil am Rhein direkt iwwert der Grenz a Baden-Württemberg schliisslech vun Mataarbechter vun der "Deutsche Bahn" vum Waggon gefëscht gouf.

En Alkoholtest huet en Wäert vun 4,19 Promill ugewisen. Wisou hien op den den Zuch gespronge war an dee ganze Wee um Waggon matgefuer ass, wollte de Mann der Police net soen. Well hien esou staark alkoholiséiert war, gouf hie fir d'éischt an eng Klinick matgeholl. Duerno huet d'Bundespolice hie mat op hire Büro geholl, bis de 45 Joer ale Mann nees an der Lag war, "säi Wee ouni Gefor weiderzegoen". Géint de Mann gëtt elo ermëttelt, well hien ouni Erlabnis op den Terrain vun der Bunn agedronge war.