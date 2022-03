An Europa ass nees Krich an dat mat all den ellene Konsequenzen. Nieft dem mënschleche Leed ginn et och eng jett wirtschaftlech Suitten.

Duerch d'Sanktioune géint Russland beispillsweis kënnen eng ganz Partie Liewensmëttel vun do net exportéiert ginn, feelen also um Marché. Dat gëllt och fir Düngemëttel, ëmmerhin 30% an der EU koume vun do.

An an der Ukrain ass d'Situatioun natierlech nach méi dramatesch, an der sougenannter Kärekummer vun Europa kann aktuell kaum op de Felder geschafft ginn, dat gesäit deemno och net gutt fir d'Recolten aus. Liewensmëttel an eben och Fuddermëttel wäerte plazeweis knapp ginn, schonn eleng beim Wees. 34 Prozent um Weltmaart koumen aus Russland an aus der Ukrain. Besonnesch an aarme Länner wéi Jemen oder Sudan riskéiere Liewensmëttel wéi Brout, doduerch ferm knapp ze ginn. Bei eis an Europa ass d'Liewensmëttelsécherheet dogéint garantéiert. Och zu Lëtzebuerg. Bei de Biobauere sinn d'Auswierkunge méi kleng, sou zum Beispill beim Pierre Witry. De Biobauer vun Dippech deckt sech a Punkto Fudder fir seng Mëllechkéi bal ganz mat der eegener Recolte of, respektiv dierf och just op regional produzéiert Fudder zréckgräifen, wann et am Wanter awer net duergeet. An de waarme Méint si seng Béischte souwisou ganz dobaussen. E Member vun der BIOG, d'Biobauere Genossenschaft Lëtzebuerg, rechent aktuell mat bis zu 20.000 Euro zousätzleche Käschten, dëst well och Stroum- a Spritpräisser sou dramatesch an d'Luucht gaange sinn.

D'Bio-Branche bleift deemno och net verschount, nawell ass ee manner ofhängeg vum Weltmaart an doduerch manner uerg getraff wéi déi konventionell Landwirtschaft.

"Et ass eng aner Philosophie, mir schaffe mam Kreeslaf vun der Natur", esou de Pierre Witry, Biobauer aus Iwwerzeegung.

De Biolandbau huet wuel manner héich Erträg, dofir wär een awer och méi nohalteg an dat net eleng fir Ëmwelt an Natur. Eleng beim Konschtdünger hu sech d'Präisser verfënneffacht. De Pierre Witry brauch deen zum Beispill net, hie schafft mam Dünger, dee seng Béischten hannerloossen, huet souguer eng extra Maschinn, fir dëse sou optimal wéi méiglech op de Felder ze verdeelen.

Et ass ee wuel manner getraff an awer sinn et keng einfach Zäiten an dat mierkt een och an der BIOG-Molkerei, wou d'Mëllech vum Pierre Witry senge Mëllechkéi verschafft gëtt. Och op si koumen elo zousätzlech Käschten, zum Beispill bei der Verpackung oder och Energie.

Eng komplex an delikat Situatioun, déi een den Ament nach opfänke kann, mee op laang Sicht sécherlech op bei de Präisser bemierke wäert. D'Biobranche, déi bekanntlech am éischte Pandemie-Joer geboomt huet, kéint an d'Laberente kommen, well d'Demande nees staark réckleefeg ass, vill Konsumenten an dësen Zäite manner fir Liewensmëttel ausginn, zemol am héije Präissregement. Wéi vill méi deier d'Produite kéinte ginn a weider Detailer ginn et am Reportage ze gesinn.