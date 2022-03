E Méindeg ass de Joresrapport 2021 vun Amnesty International publizéiert ginn. D'ONG huet dofir d'Mënscherechter vun 154 Länner ënner d'Lupp geholl.

Eng ongerecht Verdeelung vum Vaccin, schlecht Zoustänn an de Flüchtlingslageren oder och systematesch Ënnerdréckung vu Regierungskritiker. Dëst sinn nëmmen e puer vun den Observatiounen, déi d'ONG Amnesty International am Joer 2021 uechter d'Welt gemaach huet. Dëst hu si an hirem Rapport annuel festgehalen.

Joresrapport vun Amnesty International / Reportage Sabrina Backes

Den entwéckelte Länner an der internationaler Gemeinschaft reprochéiert Amnesty, dass se onfäeg wieren, mat de Konflikter an der Welt kënnen ëmzegoen.

Heifir misst ee sech nëmmen déi ongerecht Verdeelung vun den Impfstoffer géint de Covid-19 ukucken. Dëst wier engersäits, well déi räich Länner net benotzten Dosisse géingen hamsteren, amplaz se u méi Aarmer weiderzeginn. Anerersäits och wéinst de Pharmakonzerner, dozou den Direkter vun der lëtzebuergescher Sektioun vun Amnesty International Olivier Pirot:

"On a vu que, je donnerai deux exemples, en Chine par exemple, deux sociétés chinoises qui ont produit le vaccin ont distribué que 0,5 et 1.5% de leur vaccin dans les pays du Sud à faible revenu. Et si on regarde les sociétés les plus connues chez nous, BioNTech/Pfizer et Moderna, bien qu'ils ont eu des bénéfices de l'ordre de 54 milliards, moins de 2% de leur vaccin ont été dirigé vers les pays du Sud."

Amnesty beklot hei d'Onfäegkeet vun de Staaten, fir Drock op d'Pharmakonzerner ze maachen.

Am Joer 2021 hätt d'ONG och ëmmer méi Fall vun Ënnerdréckung vu Regierungskritiker gesinn. Dozou d'Audrey Perl, Member am Conseil d'administration vun Amnesty:

"Les défenseurs des droits humains, les organes de presse et les grandes figures de l’opposition ont été la cible de détentions illégales, d'actes de tortures et de disparition forcée. Bien souvent, sous le couvert de la lutte contre la pandémie. Globalement, en 2021, c'est au moins 67 pays qui ont adapté de nouvelles lois restraignant la liberté d’expression, d'association ou de réunion."

E weidere Konflikt betrëfft d'Situatioun vun de Flüchtlinge weltwäit. Heirënner falen zum Beispill och déi schlecht Zoustänn vun de Flüchtlingslageren oder och blockéiert Hëllefstransporter.

Den Olivier Pirot:

"Il y a eu parfois mêmes des blocages systematiques et volontaires de l'aide humanitaire et donc une violation grave finalement des droits des populations qui étaient privées de cette aide. Je pense au Tigré où 10% de l'aide qui était nécessaire pour faire face à une situation alimentaire tragique qui touche cinq millions de personnes. Seulement 10% de l'aide a été autorisé à être délivré dans la zone à conflit."

Fir kënnen op dës Problemer ze reagéieren, huet Amnesty eng Rei vu Recommandatiounen erausgeschafft. Enner anerem sollt de Sécherheetsrot vun der UNO reforméiert ginn. D'Vetorecht sollt net mëssbraucht gi fir politesch Zwecker. Och sollte Pharmakonzerner den nämmlechten Accès op de Vaccin fir jidderee garantéieren. Weider sollten d'Regierungen hirer Obligatioun nokommen an all Flüchtlinge beim Accueil nämmlecht behandelen.