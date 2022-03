2 Kummere fir 178 Euro: D'Ënnerverloune vu senger Wunneng gëtt fir e Mann zu Paräis deier. Nieft der Geldstrof, komme Loyers- a Reparaturkäschten dobäi.

Et ass eng lackeleg Iddi fir séier Niewe-Recetten. Ma d'Ënnerverloune bei Airbnb an anere Plattformen ënnerläit bestëmmte Reegelen a ka séier deier ginn, wann ee sech net drun hält. Esou och zu Paräis. Do ass e Locataire vun enger Zwee-Zëmmer-Wunneng nom net-erlaabte Verloune vum Appartement iwwert Airbnb zu enger Geldstrof vun 221.000 Euro verurteelt ginn.

Tëscht 2016 an 2020 hat de Mann d'Appartement 329 Mol ënnerverlount a ronn 198.000 Euro kasséiert - déi Zomm muss hien nom Urteel de Proprietäre vun der Wunneng iwwerweisen, wéi d'Zeitung "Le Figaro" schreift. Dobäi kommen 11.370 Euro Loyerskäschten, well de Mann trotz héije Recetten de Loyer net komplett iwwerwisen huet. Weider 11.500 Euro falen dann nach als Reparaturkäschten un, déi de Mann dem Geriicht no och bezuele muss.

De Proprietäre war am Juni 2020 opgefall, datt hiert Appartement am sechsten Arrondissement zu Paräis als Airbnb-Quartier mëssbraucht géing ginn. D'Donnéeën, déi si ugefuerdert haten, hu beluecht, datt d'Wunneng un 1.114 Deeg fir e Präis vun duerchschnëttlech 178 Euro pro Dag verlount gouf. Si selwer haten e Loyer vun 1.380 Euro kal verlaangt.

Fir d'Urteel hu sech d'Riichter op de Locataire-Kontrakt bezunn, an deem fir d'Ënnerverlounen eng schrëftlech Confirmatioun néideg ass, déi net virlouch. Donieft hunn de Locataire an Airbnb géing d'franséisch Virschrëft verstouss, där no Wunneng a Stied mat méi wéi 200.000 Awunner, net méi wéi 120 Deeg am Joer touristesch verlount dierfe ginn.