E Mëttwoch de Moie koum et zu Tréier zu engem méi uergen Accident mat engem Bus. Dobäi sinn direkt e puer Kanner blesséiert ginn.

D'Police vun Tréier confirméiert en Accident mat engem Bus um Martinsufer, geschitt wier deen an der Géigend vun der Kaiser-Wilhelm-Bréck e Mëttwoch de Moie géint 7.20 Auer. Dobäi handelt et sech ëm e Schoulbus handelen an op d'mannst 14 Kanner hu missten an d'Spidol bruecht ginn.

⚠️ Unfall am Martinsufer: Nach ersten Informationen ist ein Bus mit Schulkindern frontal gegen einen Baum gefahren. Es gibt Schwer- und Leichtverletzte. Rettungskräfte sind vor Ort. Bitte weiträumig umfahren! #trier — stadt_trier (@Stadt_Trier) March 30, 2022

De Bus ass frontal an de Bam gerannt an ass Vir komplett zerstéiert. Och wiere verschidde Fënstere vum Bus futti gaangen. De Chauffer gouf schwéier blesséiert.

D'Rout Kräiz hätt, esou de Volksfreund, schonn op der Plaz en Zelt opgeriicht, wou d'Kanner betreit kënne ginn an d'Elteren Informatioune kréien. Wéi d'Stad Tréier matdeelt, wiere kuerz nom Accident 22 Persoune betreit ginn. Fir déi betraffen Elteren gouf och eng Telefonsnummer ageriicht, wou si Informatioune kënne kréien, ob hiert d'Kand betraff ass oder net.

⚠️ Wichtige Info für Eltern: Unter 0651/718-1817 hat die Stadt ein Infotelefon eingerichtet. Dort erfahren Eltern, ob ihre Kinder verletzt wurden und wo sie sich aufhalten. Bitte RT #busunfall #trier — stadt_trier (@Stadt_Trier) March 30, 2022

Duerch dësen Accident ass och eng Haaptachs zu Tréier blockéiert, esou datt an der Stad wéineg geet. D'Strooss wäert wuel fir eng länger Zäit gespaart ginn.