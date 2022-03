Reen a Stierm hunn zu Bryon Bay an anere Plazen am Oste vun Australien fir Héichwaasser a vill Bulli gesuergt.

Am Zentrum vu Broyn Bay si vill Butteker a Restauranten zou bliwwen. Héichwaasser a vill Bulli hunn d'Stroossen do an e Floss verwandelt. Och an Stied, déi nom Héichwaasser am Februar nach ëmmer vu Schied betraff sinn, koum et nees zu Iwwerschwemmungen.

E Méindeg hat et ugefaangen ze reenen. Bannent 24 Stonnen ass an der ëstlecher Regioun vun Australien bal 300 Milimeter Ree gefall. Nach méi hefteg war et zu Alstonville, do waren et 420 Milimeter, sou dass bis e Mëttwochnomëtteg Lokalzäit 16 Evakuéierungen ordonéiert goufen.

Ronn eng Stonn vu Byron Bay ewech bei Lismore ass e Mëttwoch e Schutzdamm an engem Floss gebrach. Donieft funktionéieren d'Sireene vum Damm net, esou datt d'Autoritéiten iwwer all méiglech Kanäl probéiert hunn, d'Populatioun ze warnen. Dësen Damm war schonn am Februar gebrach an de Stadzentrum vu Lismore stoung ënner Waasser. Dëst stoung deels iwwer 14 Meter an der Stad an d'Leit hu missten op Diecher vun hiren Haiser flüchten.

Dës nei Iwwerschwemmungen hunn dann dozou gefouert, datt den Neiopbau vun der Stad zeréckgehäit gëtt. Dëse Mëttwoch wier d'Waasser bis op bal 12 Meter geklommen, hunn Awunner der AFP gesot.

Vun den Autoritéiten heescht et, datt déi schlëmmsten Ängschte wouer gi sinn. De ville Reen ass op Buedem getraff, deen nach opgeweecht ass, wat dozou gefouert huet, datt Buedem gerutscht ass respektiv d'Waasser net agesickert mä weidergelaf ass.