De Regierungschef Naftali Bennett huet no enger Rei déidlechen Attacke bannent e puer Deeg virun enger "Terrorwell" an Israel gewarnt.

No der jéngster Attack bei Tel Aviv huet hien eng haart Reaktioun vun de Forcen ugekënnegt. E palestinenseschen Ugräifer hat en Dënschdeg den Owend nordëstlech vun der Küstestad fënnef Mënschen ëmbruecht, éier hie vun der Police erschoss gouf.

Mat Bléck op de Faaschtemount Ramadan, deen den 1. Abrëll ugeet, gëtt eng nei Eskalatioun vun der Gewalt gefaart. Schonn d'lescht Joer hate wärend dem Ramadan Spannungen tëscht israelesche Forcen a Palestinenser an der Al-Aska-Moschee zu Jerusalem zu engem 11 Deeg laangem arméierte Konflikt vum israelesche Militär mat der Hamas gefouert.

D'déidlech Attack en Dënschdeg war schonn deen drëtten Uschlag an Israel bannent enger Woch. Mat Bléck op eng "mäerderesch arabesch Terrorwell" huet de Regierungschef eng Drénglechkeetssëtzung mat héichrangege Sécherheetsbeamten aberuff.

Der Police no hat den Täter an der Stad Bnei Brak, déi nordëstlech vun Tel Aviv läit, op Passante geschoss, éier hie vun der Police erschoss gouf. Fënnef Persoune waren doduerch ëm d'Liewe komm. Dorënner zwee ultraorthodox Awunner vu Bnei Brak souwéi zwee Ukrainer, déi de Medien no awer scho méi laang an Israel liewen. Donieft koum en israelesch-arabesche Polizist ëm d'Liewen, dee probéiert hat, de Mann ze stoppen. Vun de Sécherheetsforcë gëtt hien als "Held" bezeechent.

D'israelesch Police huet den Ugräifer als e 27 Joer ale Palestinenser aus der Stad Yabad am Westjordanland identifizéiert, dee scho véier Joer an israelesche Prisonge verbruecht huet.

Och de President vun de Palestinenser, de Mahmud Abbas, huet d'Gewalt verurteelt. "D'Ermordung vu palestinenseschen an israeleschen Ziviliste verschäerft d'Situatioun nëmmen nach méi, wärend mir all no Stabilitéit striewen."

Am Westjordanland koum et Aenzeien no zu klenger Feierlechkeete wéinst den Attacken. Zu Yabad hu Männer Owes Séissegkeete verdeelt. D'israelesch Autoritéiten hunn doropshi Verstäerkung an d'Regioun geschéckt.

Palestinenser beim Feieren no der Attack zu Bnei Brak. / © AFP

E Sonndeg den Owend ware bei enger arméierter Attack vun Islamisten an der Stad Hadera zwee israelesch Polizisten ëmkomm an e puer Persoune blesséiert ginn. D'Dschihadistemiliz Islamesche Staat huet d'Attack fir sech an Usproch geholl.

Eng Woch virdrun hat e Mann mat engem Messer an engem Auto am südleche Beerscheba véier Mënschen ëmbruecht. Och hien hat Relatiounen zu der IS-Miliz. 2016 war hien zu véier Joer Prisong verurteelt ginn, well hien a Syrien gereest ass an do fir d'Dschihadiste kämpfe wollt.