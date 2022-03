Am Fräizäitpark Prater zu Wien koum et en Dënschdeg den Owend zu engem déidleche Virfall bei enger Achterbunn.

Wéi d'Police matgedeelt huet, ass eng Mataarbechterin iwwert d'Schinne gelaf a gouf dobäi vun engem Waggon erfaasst, dee grad dee Moment ugerullt koum. Trotz Éischt Hëllef ass d'Fra nach op der Plaz un hire schwéiere Verletzunge verscheet.

Dem Bedreiwer no ass d'Achterbunn mat 5 Loopingen an 1.250 Meter dat gréissten transportabelt Fuergeschäft op der Welt. D'Fra huet sech an engem ofgespaarte Beräich opgehalen, an deem si u sech keen Zoutrëtt hat.

Den däitsche Bedreiwer an d'Wiener Praterfederatioun hu sech schockéiert gewisen iwwert de Virfall en Dënschdeg den Owend. D'Achterbunn ass 1989 um Münchener Oktoberfest eng éischte Kéier a Betrib gaangen.