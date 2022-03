Bal d'Hallschent vun all de Schwangerschafte weltwäit sinn dem Weltbevëlkerungsbericht vun de Vereenten Natiounen no net gewollt.

A vun den 121 Milliounen ongewollten oder op d'mannst net geplangte Schwangerschafte pro Joer ginn der méi wéi 60 Prozent duerch Ofdreiwung ofgebrach - d'Hallschent dovunner ënner onséchere Konditiounen. D'Auteure vun der Etüd hu virdru gewarnt, datt Konflikter wéi den Ukrain-Krich d'Zuel vun den ongewollte Schwangerschafte staark an d'Luucht dreiwe kéinten.

De Weltbevëlkerungsbericht baséiert op Donnéeë vum Guttmacher-Institut aus 150 Länner aus de Joren 2015 bis 2019. D'Guttmacher-Institut setzt sech fir d'Recht op Ofdreiwung an. Als Haaptgrond fir ongewollt Schwangerschaften nennen d'Auteuren d'Benodeelegung vu Fraen, Aarmut, sexuell Gewalt sou wéi en ageschränkten Zougang zu Verhiddungsmëttel.

Am Bericht geet et den Auteuren no net ëm "ongewollt Bëbeeën oder glécklech Mëssgeschécker", mee dorëm, wéi en Zesummespill aus Geschlechter-Ongerechtegkeet, Aarmut, sexueller Gewalt oder ageschränktem Zougang zu Verhiddungsmëttel an Ofdreiwungen de Fraen d'Decisioun huelen, ob se schwanger ginn oder net.

Duerch Konflikter wéi eben den Ukrain-Krich kéint d'Zuel vun ongewollte Schwangerschaften nach eemol däitlech klammen, well d'sexuell Gewalt eropgeet an eben och Verhiddungsmëttel méi schwéier ze kréie sinn.

D'UNFPA-Direktesch Natalia Kanem huet bei der Presentatioun vum Bericht Fäll vu schwangere Fraen an der Ukrain genannt, "déi wossten, datt se ernierungstechnesch net an der Lag wieren, hir Schwangerschaft duerchzehalen". Et géif och Beispiller vu Kriminellen, "déi d'Tragedie vum Krich als eng Geleeënheet gesinn, Fraen a Meedercher an d'Viséier ze huelen".

Etüden no erliewe méi wéi 20 Prozent vun de verdriwwene Frae weltwäit sexuell Gewalt. D'Kanem huet awer gewarnt, datt dëse Prozentsaz wuel nach ze niddreg ass an a Wierklechkeet wuel méi héich dierft ausfalen.

Weider schätzt si, datt eleng de Konflikt am Afghanistan bis 2025 viraussiichtlech zu 4,8 Milliounen ongewollte Schwangerschafte féiere wäert. Am éischte Joer vun der Corona-Pandemie wier et wuel zu 1,4 Milliounen ongewollte Schwangerschafte komm, well Frae keen Zougang zu medezinescher Versuergung oder Verhiddungsmëttel haten.

All Joer missten dem Bericht no 7 Millioune Fraen no onsécheren Ofdreiwungen an d'Spidol ageliwwert ginn. Déi tierkesch Doktesch Ayse Akin sot bei der Presentatioun vum Bericht, datt si verzweiwelt Frae behandelt hätt, déi probéiert hätten, mat enger Strécknol oder Fixspéin ofzedreiwen.