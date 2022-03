An engem "Schnellrestaurant" huet den Täter wuel geziilt zwee Männer ëmbruecht. Ënnert de Gäscht war Panik ausgebrach. D'Police sicht nom Ugräifer.

Dem Radiosender RTL Oost no huet den Ugräifer e Mëttwoch géint 18 Auer an enger McDonald's-Filial an der Stad Zwolle zwou Persounen erschoss an ass doropshi geflücht. Wéi d'Police op Twitter schreift, gëtt nach ëmmer nom Täter an no Zeie vum Virfall gesicht. Op Videoopname war en Helikopter ze gesinn, deen iwwert der Plaz, déi ofgespaart gouf, geflunn ass.

Zeie soten dem Sender RTL Oost, den Ugräifer hätt wuel "geziilt" op béid Affer geschoss. Deemno huet den Täter fir d'éischt eppes z'iesse bestallt a sech dunn op en Dësch géigeniwwer vun de Gäscht gesat. Wéi de Mann geschoss huet, wier eng "massiv Panik" ënnert de Gäscht ausgebrach, mellt RTL Oost weider. Jiddereen hätt probéier eraus ze flüchten. D'Ambulancieren hätten nach - leider ouni Succès - probéiert ee vun den Affer ze reaniméieren.

Zu engem méigleche Motiv vum Täter souwéi zu den Identitéite vu béiden Affer huet d'Police bis ewell keng Informatioune ginn. Artikelen no waren d'Affer tierkesch-hollännescher Ofstamung.