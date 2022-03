De Juan Carlos war op Abu Dhabi an d'Exil gaangen, well a senger Heemecht wéinst sëllege Skandaler géint hien ermëttelt gouf. Lo wëll hien zréckkommen.

Wéi d'Biographin vum fréiere spuenesche Kinnekt matdeelt, wéilt de Juan Carlos esou séier wéi méiglech a säin Heemechtsland zréckgoen. "Hien zielt d'Deeg", sot d'franséisch Schrëftstellerin an Historikerin Laurence Debray am Interview mat der Noriichtenagence AFP. D'Schrëftstellerin, déi dem Monarchen d'Buch "Mäi gefallene Kinnek: Juan Carlos vu Spuenien" gewidmet huet, huet uginn, hien fir d'lescht am Februar getraff ze hunn.

D'Ausso kënnt iwwerraschend: Eréischt virun e puer Wochen hat hien de Géigendeel erkläert. An engem Bréif, deen d'spuenesch Kroun Ufank Mäerz publizéiert hat, schreift hien, hie wéilt fir d'éischt aus Grënn, "déi Privatsaach sinn an nëmme mech selwer betreffen" weider zu Abu Dhabi wunnen, seng Heemecht awer "dacks" besichen, fir Familljememberen a Frënn ze gesinn. Virop waren d'Enquêtë géing de fréiere Staatschef agestallt ginn.

Den 84 Joer ale Juan Carlos, dee fir säin Asaz beim Iwwergang vun der spuenescher Diktatur an eng Demokratie gelueft gouf, ass zanter sengem Ofdanken 2014 vu sëllege Skandaler ageholl ginn. Ënnert anerem goung et dobäi ëm bedenklech Geld-Kaddoen a Milliounenhéicht aus Saudi-Arabien a Reprochë vu Blanchiment.