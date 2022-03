Am klenge mëttelamerikanesche Land eskaléiert d'Bandegewalt ëmmer méi: Eleng un engem Dag goufen 62 Mënschen ëmbruecht. Elo ginn d'Strofmoosse méi streng.

Matte wärend dem Ausnamezoustand wéinst massiver Bandegewalt sinn am El Salvador d'méiglech Strofmoosse fir Membere vu kriminelle Gruppen däitlech verschäerft ginn. D'Parlament vum Land huet op Initiativ vum Staatspresident Nayib Bukele eng Partie Gesetzreforme gestëmmt.

Deemno soll d'Memberschaft an enger Band souwéi Sexual- an Drogendelikter, wa se vu Bandemembere gemaach ginn, an Zukunft mat 20 bis 30 Joer Prisong bestrooft ginn, wéi de Bukele op Twitter matdeelt. Fir d'Uféiere vun enger Band sollen deemno 40 bis 45 Joer Prisong verhänkt ginn, Staatsmembere kënne fir eng Memberschaft an enger Gang bis zu 60 Joer Prisong verurteelt ginn.

No enger Mordwell mat 62 Affer eleng um Samschdeg hat d'Regierung e Sonndeg en Ausnamezoustand vun 30 Deeg erkläert. Suivéiert vu grouss ugeluechte Razzien, bei deenen dem Staatspresident no ronn 3.000 Bandemembere festgeholl gi wieren. Prisonéier gouf d'Verloosse vun hiren Zellen ënnersot an hir Iessensratioune verkierzt. Mënscherechtler hunn allerdéngs Suerge geäussert, och well den El Salvador ee vun de weltwäit héchsten Tauxe vu Prisonéier an der Bevëlkerung huet.

Den zwou Banden, déi fir e Groussdeel vun der Gewaltkriminalitéit am El Salvador responsabel gemaach ginn, gehéiere Schätzunge vun der Regierung no ronn 65.000 Mënschen un.