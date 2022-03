Déi 38 Joer al Fra, déi e Méindeg dout an hirem Hotelszëmmer fonnt gi war, war eréischt viru Kuerzem virum Krich an der Ukrain an Däitschland geflücht.

Géint ee 34 Joer alen Ukrainer géing dréngenden Tatverdacht bestoen, esou de Parquet a sengem Communiqué. D'Police zu Tréier huet en Donneschdeg een Zeienopruff lancéiert. Nodeems d'Fra ee gewaltsamen Doud gestuerwe war, hätt de Verdächtegen den Hotel verlooss a wier zanterhier op der Flucht. Wou hie sech den Ament ophält, ass net gewosst.

Déi 38 Joer al Ukrainerin, déi eréischt e Méindeg dout an hirem Hotelszëmmer en der Deutschherrenstrasse fonnt gi war, war eréischt Enn Mäerz zesumme mat hirer Famill virum Krich an der Ukrain an Däitschland geflücht. Leschten Erkenntnesser no wier d'Fra de leschte Samschdeg (26. Mäerz) ouni Begleedung op Tréier komm, dat aus dem saarlännesche Merzig.

Zu Tréier wier si dunn op de Verdächtege getraff, deen hir dem Parquet no scho bekannt gewiescht wier. Hie soll zulescht a Polen gewunnt hunn. Am Nomëtteg hunn d'Affer an de presuméierten Täter een Zëmmer an dem Hotel am der Tréier Zentrum gelount, wou et dunn zu de Dot koum. D'Affer gouf eréischt de Méindeg de Moie vum Botzservice fonnt. Der Fra hir Famill, déi zu deem Moment am Saarland waren, haten d'Fra e Sonndeg als vermësst gemellt.

Eng Foto vum presuméierten Täter, dem Yosyp Haiosh. / © Polizei Trier

No der Dot huet de Verdächtege seng perséinlech Géigestänn - a wuel och déi vum Affer - zesummegepaakt an ass e Samschde géint 20.30 Auer zu Tréier an eng Regionalbunn a Richtung Koblenz geklommen, wou hie géint 22 Auer ukoum. Hei verléiert sech dem 34 Joer ale Mann seng Spuer, dee per europawäiten Haftbefeel gesicht gëtt.

D'Ermëttlunge gi weider an och zu engem méigleche Motiv ass nach näischt Konkretes bekannt. An enger éischter Matdeelung hat de Parquet zu Tréier vun enger méiglecher Bezéiungsdot geschwat.

Wien de presuméierten Täter erkennt oder Infoen zu sengem Openthalt ka ginn, ass gebieden, sech bei der Kripo Trier ënnert der Nummer 0049 651/9779-2480 ze mellen.