No 12 Joer un der Muecht ginn d'Walen an Ungarn nächste Sonnden zu der gréisster Erausfuerderung fir den aktuelle Premier Viktor Orbán.

Seng rietsnationalistesch Partei Fidess steet géintiwwer enger staarker Allianz vu 6 Oppositiounsparteien an den aktuelle Sondage no kënnt et zu enger ganz enker Course zu Budapest. Ee Walargument, mat deem den Orbán sech gär bei senge Wieler profiléiert, ass seng haart Linn an der Flüchtlingspolitik. A Wierklechkeet awer ass déi net esou effikass, wéi se gären duergestallt gëtt.

Den ungaresche Premier Viktor Orbán ass der Duerstellung vum staarke Mann verfall. En hofft op Stëmme vu senger rietser Wielerschaft. Aner EU-Länner hätten illegal Immigratioun. Ungarn awer hätt hien, deen domat opraumt.

Ungarn war a senger Geschicht ëmmer d'Festung vun Europa, ob der et wëllt oder net. Fir Däitschland ze schützen. Do ass et, wou d'Migranten hiwëllen. Déi ungaresch Verdeedegungslinn op der Grenz wäert nëmmen bestoe bleiwen, soulaang ech an der Regierung sinn.

Am Süde vun Ungarn awer, am Dräilännereck Ungarn-Serbien-Rumänien, zeechent sech schonn zanter Joren eng ganz aner Wourecht of. Frontex no louchen déi illegal Grenzpassagen am Januar bei 6.000 – Dat ass ee Plus vun 148% am Verglach zum Joer virdrun.

Den Nationalist Orbán verstéisst mat senger Anti-Immigratiounspolitik a sengem verschäerften Asylrecht géint EU-Recht a setzt sech der Kritik vun der UNO-Flüchtlingshëllef aus, mee seng Grenze zielen och mat pickegem Drot zu deene poröösten an Europa.

De Levente Bauko– Grenzpolizist Csongrád-Csanád: De Moment kommen déi meescht Migrante mat Leederen iwwert den Drot an Ungarn eran.

Net iwwerraschend komme vill vun de Migrante aus Syrien – op der Flucht virum Krich an dem Terrorregimm vum Bashar al-Assad probéiere se hir Chance an d'Zukunft op der Balkan-Route. Och alt dacks méi wéi eng Kéier.

Mohamed Khalid – Flüchtling aus Syrien: 3 mol Ungarn. Rumänien 10 mol. Ech weess et mol net méi. 3 mol Ungarn op Szeged. Eemol op Mako. Dat war gëschter. Ech probéiere ëmmer erëm. Wou soll ech soss goen? A Syrien? Keng Zukunft. Um Enn komme se alleguer eng Kéier duerch. D'Seeche vun der gelongener an effikasser Flüchtlingspolitik mat pickegem Drot mécht kee Sënn. Si déngt just engem populistesche Premier, deen domat vu Guttgleewege wëllt zréckgewielt ginn.