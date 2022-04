An der Vergaangenheet sinn eng Rei grujeleg Maltraitementer u Kanner vun de kanadeschen "First Nations" a kierchlechen Internater un d'Ëffentlechkeet komm.

Eng 150.000 indigen Kanner ware vun 1874 un an nach bis an d'90er Jore vum leschte Joerhonnert era vun hire Famille getrennt ginn, an a kierchlech Institutioune gesat ginn, fir si esou zu der wäisser Kultur hin ze erzéien. Net nëmme goufe vill vun hinnen an dëse sougenannte "Residential Schools" mësshandelt oder och sexuell mëssbraucht, an de leschte Jore sinn och ëmmer nees onmarkéiert Griewer op Terraine vun dësen Internater opgedaucht. Eleng am leschte Joer goufen eng 1.400 anonym Griewer op fënnef verschiddene Sitte fonnt. De Poopst huet sech elo bei der indigener Bevëlkerung vu Kanada entschëllegt. Hie géing "Schimmt" a "Péng" fillen, esou de Chef vun der kathoulescher Kierch e Freideg bei enger Renconter mat Vertrieder vu verschiddenen indigene Gruppen.

"Ech biede Gott ëm Entschëllegung fir dat erbäermlecht Verhale vun dëse Membere vun der kathoulescher Kierch." De Poopst huet fir Enn Juli eng Rees a Kanada annoncéiert. Hien hätt mat grousser Trauregkeet d'Meldunge vu "Leed, der Entrechtung, dem diskriminéierten Traitement an ënnerschiddleche Forme vum Mëssbrauch" héieren. Der "ideologescher Kolonialisatioun" wieren esou "vill Kanner zum Affer gefall". "Är Identitéit an Är Kultur goufe blesséiert, eng sëllege Famillje getrennt", esou de Poopst Franziskus.