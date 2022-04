Déi brittesch Regierung weist sech retizent beim Accueil vun ukrainesche Krichsrefugiéen.

Ganz generéis. Sou soll se sinn. Déi brittesch Hëllef fir uukrainesch Refugiéen. Dat sot de Premier Boris Johnson am Ufank vum Ukrainkrich. Zanter dësem Verspriechen ass et awer onkloer, wéi effikass a generéis déi Hëllef fir d’Refugiéë wierklech ass. Fir vill Leit zu London ass kloer, dass Groussbritannien d’Refugiéen aus der Ukrain soll ënnerstëtzen:

-This country has always helped refugees, people coming from wars… always, always.

-Yes, they should do all they can to help because it is an appalling situation.

Ablécklech ginn et fir ukrainesch Refugiéen zwou legal Alternativen, fir a Groussbritannien anzereesen. De ‘Ukraine Family Scheme’, erlaabt et ukrainesche Residenten a Groussbritannien, hir Familljememberen aus der Ukrain bei sech opzehuelen.

Donieft gëtt et den ‘Homes for Ukraine’-Programm. Dëse soll et Britten erlaben, ukrainesch Refugiéë bei sech doheem opzehuelen. Iwwer 150.000 Brittesch Famillen hu sech bis elo gemellt, fir Ukrainer bei sech z’empfänken.

D’Hëllef fir d’Refugiéen ass awer och ëmstridden. Ze bürokratesch a ze wéineg Ënnerstëtzung vun der Regierung sinn zwee vun den Haaptkritikpunkten. Anescht wéi d’Europäesch Unioun, déi Ukrainer visafräien Accès offréiert, besteet d’brittesch Regierung nach op Visaprozedure fir all Refugié.

Donieft kënnen d’Britten nëmmen déi Refugiéë bei sech doheem ophuelen, déi si perséinlech nominéieren. An anere Wierder: Famille musse selwer individuell Ukrainer identifizéieren, éier des Refugiéen iwwerhaapt eng Visademande kënnen ofginn.

Bei dëser Nominatiounsprozedur kréien d'Famillen och keng Hëllef vun der Regierung. An der englescher Haaptstad hunn d’Leit wéineg Versteesdemech fir déi passive Attitüd vun hirer Regierung:

- It is never enough what they do. I understand that the resources are quite limited. However, there is always something extra that can be done and I don’t feel like they are always doing what they are supposed to do, that’s my personal opinion.

D'Verspriechen an d’Rhetorik vun der brittescher Regierung schéngen ablécklech nach net der Realitéit z’entspriechen.