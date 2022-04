Am Jemen gëllt vun e Samschdeg den Owend 19 Auer un eng Wafferou a fält domat mam Ufank vum Faaschtemount Ramadan zesummen.

Dem UNO-Speziealbeobtraagten Hans Grundberg no kéint d'Wafferou och nach iwwert déi 2 Méint eraus verlängert ginn, wa béid Säite sech eens ginn.

Zanter 2015 gëtt et am Jemen e Krich tëschent de Regierungstruppen, déi notamment vu Saudi-Arabien an de Vereenegten Emirater ënnerstëtzt ginn, an den Huthi-Rebellen, déi vum Iran ënnerstëtzt ginn. De Krich huet mat déi gréissten humanitär Kris op der Welt ausgeléist. Der UNO no si bis ewell 380.000 Mënsche gestuerwen, iwwert d'Hallschent well se net genuch z'iessen, keen Accès op medezinesch Versuergung oder proppert Waasser haten. 80 Prozent vun der Populatioun brauch humanitär Hëllef.