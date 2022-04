De presuméierte Mäerder vun enger 38 Joer aler Fra aus der Ukrain ass an der Nuecht vun der däitscher Police gepëtzt ginn.

D'Police vun Tréier deelt mat, dass de Mann vu 34 Joer - deen och aus der Ukrain kënnt - an der Nuecht op e Samschdeg kuerz no Hallefnuecht an engem Zuch bei Regensburg gesinn an du festgeholl gouf.

De Mann hätt sech net gewiert. Hie gëtt vun engem Untersuchungsriichter gehéiert. Et gouf en internationalen Mandat d'arrêt géint de Mann.

D'Police geet vun enger Bezéiungsdot aus.

De 34 Joer ale Mann soll d'Fra virun e puer Deeg an engem Hotel am Stadkär vun Tréier ëmbruecht hunn. D'Affer war do fonnt ginn.

D'Fra aus der Ukrain war den Enquêteuren no zesumme mat e puer Familljemembere virum Krich geflücht an an Däitschland komm.