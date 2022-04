Obschonns et Coronabedéngt net erlaabt ass, hunn d'Mënschen zu Sri Lanka géint d'Regierung vum President Gotabaya Rajapaksa protestéiert.

Ënnert den Demonstrante waren e Sonndeg och e puer Dosen Deputéiert vun Oppositiounsparteien. D'Autoritéiten haten am Virfeld wéinst den online annoncéierte Protestaktiounen d'Späre vu Plattforme wéi Facebook an Twitter ordonéiert.

Anonym Aktivisten hate fir e Samschdeg den Owend zu Masseprotester géint de President Rajapaksa opgeruff. Dësen huet doropshin d'Militärpresenz am Land massiv eropgesat an huet den Zaldoten extra Vollmuechten zougesprach. D'Police huet donieft e Samschdeg eng landeswäit Ausgangsspär vu 36 Stonnen ausgeruff, de Rajapaksa nach do virdrun den Ausnamezoustand. En Donneschdeg haten Demonstrante probéiert, säin Haus ze stiermen, hunn 2 Militärbusser an e Policewon a Brand gesat an hunn d'Poliziste mat Zillen attackéiert. D'Beamte hu mat Tréinegas a Waasserwerfer geäntwert. 53 Mënsche goufen deen Dag festgeholl, 21 vun hinne koumen e Freideg op Kautioun nees fräi.

Ma schonn e Samschdeg den Owend hu sech deem honnerte Mënsche widdersat an hunn a verschiddene Quartieren an der Haaptstad Colombo demonstréiert. E Sonndeg huet sech e Grupp oppositionelle Deputéiert virum Haus vum Oppositiounsleader Sajith Premadasa versammelt, fir vun do aus a Richtung zentral Plaz vun der Onofhängegkeet an der Haaptstad ze trëppelen. D'Militär huet d'Stroosse blockéiert.

E puer Online-Netzwierker waren e Sonndeg net méi erreechbar, sou AFP-Reporter. Den Zougang zu Plattforme wéi Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube an Instagram waren ageschränkt ginn. Op Twitter a Facebook hat sech do schonn en digitale Widderstand géint d'Regierung mat den Hashtags #GoHomeRajapaksas an #GotaGoHome forméiert. Een Aktivist ass e Freideg festgeholl ginn, well hien ëffentlech zu Onrouen opgeruff hat.

Ausléiser vun de Protester ass eng schwéier Wirtschaftskris. Sri Lanka mat sengen 22 Milliounen Awunner kämpft mat schroen Enkpäss vu liewenswichtege Gidder, drastesch Präishaussen an et kënnt ëmmer nees zu Stroumsausfäll. Corona huet déi wirtschaftlech Situatioun nach verschäerft, Tourismus an Iwwerweisungen aus dem Ausland sinn ausbliwwen. Wirtschaftsexperte sinn der Meenung, dass d'Situatioun duerch Mësswirtschaft vun der Regierung, dat jorelaangt Unheefe vu Kreditter an eng falsch Steierpolitk alles verschlëmmert huet, an d'Land seng Scholden net méi begläiche kann.