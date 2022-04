Eng Woch virum éischte Waltour hat den Emmanuel Macron e Sonndeg no bei Paräis säin éischte Walkampfoptrëtt viru knapps 30.000 Leit.

Am Publikum waren och Leit aus Lëtzebuerg a Frontalieren, déi extra ugereest waren.

An enger Ried vun zwou Stonnen huet den Emmanuel Macron de Bilan vu 5 Joer Presidence gezunn, dat an de Beräicher Vollzäitaarbecht, Kafkraaft a Wirtschaftsrelance. Dobäi huet sech de President och als Verdeedeger vun Europa duergestallt, dat wier déi eenzeg Méiglechkeet, op aktuell Krisen ze reagéieren.

Den Emmanuel Macron huet dann och seng Sympathisanten a Lëtzebuerg, Holland an der Belscht dozou opgeruff, him hir Stëmm ze ginn. Den 10. Abrëll gëtt eng éischte Kéier gewielt. A Frankräich gëtt et iwwregens keng Walflicht. Ronn 49 Millioune Fransouse sinn ageschriwwen, fir ze wielen. 12 Kandidaten hu sech fir d'Presidence opgesat.