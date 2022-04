D'Nuecht op e Méindeg wier eng vun de keelsten Abrëllnuechten zanter 1947 gewiescht, sou de Wiederdéngscht Météo France.

An déi Keelt suergt nawell fir Kappzerbrieches bei de Wënzer a Baueren a Frankräich, déi sech net just ëm hir Recolte musse Suerge maachen, mä och ëm d'Stroumversuergung. Rekord-Keeltwäerter sinn zum Beispill an der Géigend vu Reims mat -9 Grad festgestallt ginn. Den Netzbedreiwer RTE huet en Appell gemaach, d'Leit missten hir Spull- a Wäschmaschinnen ausloossen, fir ze verhënneren, dass de Stroum ewechfiert.

Vill Wënzer hu probéiert hir Planze mat Fackelen a Wandmaschinne virum Erfréieren ze schützen. Och vill Uebstbauere wiere betraff, besonnesch Steenuebst, sou d'Cheffin vun der Baueregewerkschaft FNSEA. De Frascht kéint d'Recolte vun Aprikosen, Quetschen a Mirabellen zerstéieren. Schonn d'lescht Joer hate Keelt a Frascht d'Drauwen- an Uebstrecolte massiv reduzéiert.

RTE huet eng Alerte orange erausginn. Besonnesch tëscht 7 an 10 Auer sollten d'Fransousen Energie spueren, dat heescht zum Beispill elektresch Apparater ausschalten an d'Heizung erofdréinen. "Wann all Fransous eng Luucht manner umécht, entsprécht dat 600 Megawatt aus, also dem Verbrauch vun der Stad Toulouse, sou d'Reseausagence RTE.

Dëst Joer war d'Stroumversuergung a Frankräich immens ugespaant. Den Ament si 27 vu 56 Atomreaktere wéinst Maintenanceaarbechten an technesche Problemer net um Netz.