De falsche Wee duerch d'Einban, dann iwwert d'Autobunn: Zwee Mannerjäreger si mat engem Minibus vun enger Kanner- a Jugendstruktur wechgefuer.

Wäit si si net komm: Duerch den Hiweis vun engem anere Chauffer koumen d'Beamten de Bouwen op d'Spuer. D'Police am Saarland huet e 15 Joer jonke Bouf um Steier vun engem Minibus gestoppt, dee mat engem 14 Joer jonke Bäifuerer ënnerwee war.

D'Polizisten hätten d'Teenager e Sonndeg an der Géigend vu Saarlouis mat engem Policewon vun der Autobunn 620 eskortéiert. Bei der Kontroll koum eraus, datt d'Jugendlecher de Klengbus an der Gemeng Wadgassen an enger Kanner- a Jugendhëllefsstruktur, an där si den Ament wunnen, geklaut haten. Wéi si un d'Schlëssele fir d'Gefier koumen, ass net gewosst.

De Police no wollten déi zwee eigentlech an e Fast-Food-Restaurant. Zu Bous bei Saarbrécken ass de 15 Joer jonke Chauffer dann de falsche Wee an eng Einban gefuer, soudass en Automobilist huet missen auswäichen. Dësen huet doropshin d'Police informéiert.

Nom Tour hunn d'Polizisten d'Jugendlech op d'Geforen an d'méiglech Suitte vun hirem Handelen higewisen. Dono goufe si dem Responsabele vun der Ariichtung iwwerginn. Enquêtë wéinst ënnert anerem Verdacht op d'Fueren ouni Permis goufe lancéiert.