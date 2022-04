En Appellsgeriicht huet de Mann zum Doud verurteelt, deen an engem islameschen Internat geschafft an do iwwert Jore Meedercher vergewaltegt huet.

Schonn am Februar war de 36 Joer alen Enseignant zu enger liewenslaanger Prisongsstrof verurteelt ginn, well hien am Internat, an deem hie geschafft huet, iwwert Jore mannerjäreg Meedercher vergewaltegt an op d'mannst aacht vun hinne geschwängert huet. De Parquet, deen d'Doudesstrof gefuerdert hat, ass doropshin an Appell géint d'Urteel gaangen.

Dat Héicht Geriicht huet den Appell dann elo ugeholl, wéi aus dem Urteel vun e Méindeg ervirgeet. "Heimat verurteele mir den Ugekloten zum Doud", huet de Riichter matgedeelt. Den Ugeklote war allerdéngs wärend der Auditioun net am Geriicht, wéi e Spriecher der Noriichtenagence AFP sot.

An Indonesien goufen zanter 2016 keng Doudesurteeler méi vollstreckt. De Parquet hat schonn an der éischter Instanz eng cheemesch Kastratioun an d'Doudesstrof vum Ugeklote gefuerdert. Den Enseignant huet d'Geriicht awer ëm Gnod gebieden, fir seng Kanner grousszéien ze kënnen.

D'Mëssbrauchsfäll an der Schoul ware bekannt ginn, wéi d'Famill vun enger schwangerer Schülerin bei der Police Plainte géint den Enseignant gemaach huet. Am Prozess huet sech erausgestallt, datt hie fënnef Joer laang Kanner mëssbraucht hat. Vill vun hinne koumen aus aarme Familljen a konnten duerch Bourssen an d'Schoul goen.

De Fall huet an Indonesien eng grouss Diskussioun ausgeléist an en anert Liicht op d'Zoustänn an islameschen Internater geworf. An Indonesien ginn et méi wéi 25.000 islamesch Internater, déi sougenannte Pesantren, an de bal fënnef Millioune Schüler liewen a léieren. Nom regulären Unterrecht hu si dacks nach bis an den Owend eran Reliounscours.

Am leschte Joer goufen zwee Enseignante vun engem Internat am Süd-Sumatra festgeholl, déi 26 männlech Schüler sexuell mëssbraucht hu sollen. 2020 gouf en Enseignant zu Ost-Java zu 15 Joer Prisong verurteelt, well hie 15 Schülerinne mëssbraucht hat.