Sollt Südkorea sech fir eng militäresch Konfrontatioun mat Nordkorea decidéieren, géif een op Atomwaffen zeréckgräifen.

Dat sot d'Schwëster an d'Beroderin vum Kim Jong Un, d'Kim Yo Jong. Domat reagéiert si op Aussoe vum südkoreanesche Verdeedegungsminister Suh Wook, dee gesot huet, d'südkoreanescht Militär hätt Rakéiten, déi "an der Lag wieren, all Zil an Nordkorea genau a séier ze treffen, sollt et kloer Indicen op ee Rakéiten-Ofschoss aus Norkorea ginn". Doropshin hat d'Kim Yo Jong e Sonndeg erkläert, Südkorea sollt sech mat esou Äusserungen zeréckhalen, wann een eng Katastroph verhënnere wëll.

D'Tensiounen tëscht Nord- a Südkorea hunn an de leschte Woche mat enger ganzer Rei vu Rakéitentester vun Nordkorea massiv zougeholl. Enn Mäerz hätt dat nordkoreanescht Militär déi éischte Kéier zanter 2017 nees eng ballistesch Interkontinentalrakéit benotzt.