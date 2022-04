Nodeems hien ëmmer méi mat Réckstrëttsfuerderunge konfrontéiert gouf, huet de President en Dënschdeg seng parlamentaresch Majoritéit agebéisst.

Dosenden Deputéierten hunn der Regierung hir Ënnerstëtzung entzunn, dorënner 16 Vertrieder vun der SLPP a Koalitiounspartner. Der Regierung feelen elo fënnef Mandater fir eng Majoritéit am Parlament vu Colombo. Och de Finanzminister Ali Sabry huet nëmmen een Dag no senger Ernennung säi Récktrëtt erkläert.

En Deputéierten, deen aus der SLPP ausgetruede war, huet sech de Récktrëttsfuerderungen un de President ugeschloss. "Wa mir elo net handelen, wäert et e landeswäit Bluttvergéisse ginn." Et misst een "d'Parteipolitik vergiessen a fir eng stabil Iwwergangsregierung suergen".

Sri Lanka ass mat der schwéierster Wirtschaftskris zanter Joerzéngte konfrontéiert. D'22 Milliounen Awunner leiden ënnert dem Manktem u Liewensmëttel, Sprit a Medikamenter, Stroumausfäll an enger staark geklommener Inflatioun. Ekonomie-Experte sinn der Meenung, datt d'Situatioun duerch d'"Mësswirtschaft" vun der Regierung, d'jorelaang Accumulatioun vu Kreditter an eng falsch Steierpolitik verschlëmmert gouf.

No eng Rei Protester am ganze Land war dem President Gotabaya Rajapaksa seng Regierung an der Nuecht op e Méindeg bis op de Ministerpresident Mahinda Rajapaksa zesummen zréckgetrueden. De President huet der Oppositioun eng Bedeelegung un der neier Regierung ugebueden, dës huet awer eng "Eenheetsregierung" ënnert der Féierung vun de Rajapaksa-Bridder ofgeleent.