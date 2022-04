An de leschten Deeg war et zum Deel méi wéi 40 Grad méi waarm wéi normalerweis.

Datt de Klimawandel virun allem op de Polen ze spieren ass, dorop weise Fuerscher schonn zanter Joren hin. De Klimaaktivist a Polarfuerscher Robert Swan ass den Ament op Expeditioun.

Mir sinn hei, mir gesinn et den Ament. Et reent haut an der Antarktis. An der Antarktis reent et net. Eise Message ass, jo mir gesinn all, datt sech eppes ännert. Mee mir kënne net stoe bleiwen a maachen, wéi wa mer näischt kéinten änneren. E gëtt vill Leit, déi keng Hoffnung méi hunn, oder esouguer Angscht hu virum Klimawandel. Mir sinn hei, fir de Leit ze soen: Dir kënnt eppes dogéint maachen.

De Robert Swan ass mat 170 Leit aus 38 Natiounen op Missioun an der Antarktis. Um Zäitpunkt vum Interview stoung d’Boot am Neko-Hafen, um Bord vum Südpol. De Robert Swan war den éischte Mënsch, deen ze Fouss den Nord- an de Südpol entdeckt huet. Zanter iwwer 30 Joer setzt sech de brittesche Polarfuerscher fir de Klimaschutz an.

All Joer, wou ech kommen, gesinn ech méi a méi Äis, dat verschwënnt. D’Landschaft verännert sech. Elo, wou mer hei stinn. Dat ass eng vun den eenzege Plazen um Planéit, wou een de Klimawandel wierklech virun der Nues gesäit. D’Äis ass massiv um schmëlzen, ëmmer méi Äisbierger brieche vum Kontinent of. Alles dat kann een hei mat den eegenen Aen observéieren.

Et ass déi éischte Kéier, wou esou e Live-Interview op engem Schëff an der Antarktis ka gemaach ginn, dat mam Support vum Lëtzebuerger Satellittebedreiwer SES, de Gez Draycott:

Et ass wierklech e Problem, Kommunikatioun hierzestellen an do kënnt d’SES an d’Spill. Vu Boot aus kann elo de Message verbreet ginn. D’SES stellt fir 2 Méint Satellitte-Kapazitéiten zur Verfügung. Fir sécherzestellen, datt d’Botschaft ka verbreet ginn. A fir d’Geschicht vun dëser wonnerschéiner Plaz, der Antarktis, ze erzielen.

Live-Iwwerdroungen a Schoule sinn an den nächste Woche geplangt. Fir de Gez Draycott ass et eng ganz besonnesch Aventure:

Ënnerschiddlech Leit kenneléieren, nei Fäegkeeten ophuelen an zefridde Gesichter kucken, dat ass eng super Erfarung fir mech perséinlech.