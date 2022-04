D'Alfred-Wegener-Institut huet rausfonnt, datt d'Plastikverschmotzung an der Antarktis d'selwecht héich ass wéi an anere Gebidder vun der Welt.

Eng onberéiert Wildnis ass d'Nordpolregioun scho laang net méi: Enger aktueller Etüd no ass d'Arktis antëscht änlech staark mat Plastik verschmotzt wéi dicht besidelt Regiounen. Eng héich Konzentratioun vu Mikroplastik kéint am Waasser, um Mieresgrond, u bewunnte Plagen, a Flëss a souguer am Äis an am Schnéi fonnt ginn, wéi d'Fuerscher am Fachmagasinn "Nature Reviews Earth & Environment" schreiwen. D'Verschmotzung kéint net just Suitte fir d'Liewewiesen do hunn, mä wuel och fir d'Klima.

D'Antarktis gëtt dacks nach ëmmer als onberéiert Wildnis wouergeholl - wat der Realitéit awer net méi entsprieche géing. Net nëmmen de Klimawandel wier immens schlëmm fir d'nërdlech Regioun, mä och de Plastik hätt den Arkteschen Ozean erreecht.

Fir d'Iwwersiicht hat d'AWI-Team zesumme mat Fuerscher aus Norwegen, Kanada an Holland Etüden iwwert de Plastik-Konzentratioun an der Arktisregioun ausgewäert an zesummegefaasst. Eng 19 bis 23 Milliounen Tonne Plastikdreck lant all Joer an de Gewässer vun der Welt, dat entsprécht bal zwou Camions-Liwwerungen d'Minutt, wéi d'Institut matdeelt. Well Plastik besonnesch stabil wier, géing et sech an den Ozeanen uräicheren a mat der Zäit a kleng Deeler zerfalen. An den Dreck soll sech wuel nach verstäerken: Bis 2045 soll sech d'weltwäit Plastikproduktioun viraussiichtlech verduebelen.

E Groussdeel vum Plastik-Offall am europäeschen Deel vun der Antarktis kënnt der Etüd no aus der Fëscherei: Netzer a Seeler géingen express am Mier entsuergt oder verluer ginn.

Zu den Auswierkunge vum Plastik-Offall speziell op d'arktesch Mieresorganisme géing et bis ewell wéineg Etüde ginn. Et géing awer vill dofir schwätzen, datt d'Suitten änlech gravéierend si wéi a besser analyséierte Regiounen. Zum Beispill géing Mikroplastik, dee gefriess gëtt, wuel och an der Antarktis fir e limitéierte Wuesstem an eng reduzéiert Reproduktioun, zu physiologeschem Stress an Entzündungsreaktiounen am Geweebe vu Mieresdéiere féieren.

Ofgesi vun den negative Suitten op d'Mieresorganisme kéint dëst och de Klimawandel verstäerken. Éischt Etüde géingen Indizien dofir liwweren, datt Mikroplastik d'Eegenschafte vum Mieräis an dem Schnéi verännert. Donkel Partikel am Äis kéinten deemno dozou féieren, datt dës méi Sonneliicht absorbéieren an doduerch méi séier schmëlzt. Deemno géing d'global Erwiermung esou verstäerkt ginn. Donieft kënne Plastikdeeler an der Atmosphär Kondensatiounskäre fir Wolleken a Reen bilden, déi esou d'Wieder a laangfristeg d'Klima beaflosse kéinten.