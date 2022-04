Polizisten hunn e Mëttwoch de Moie Wunnenge vu 50 beschëllegte Rietsextremisten duerchsicht. 4 Verdächteger goufe festgeholl.

Et ass e grousse Coup géint d'Neonazi-Zeen an Däitschland. Op Uerder vum Parquet goufen e Mëttwoch an de fréie Moiesstonnen d'Wunnenge vu 50 beschëllegte Rietsextremen an 11 verschiddene Bundeslänner duerchsicht. 61 Objete goufe vun der Police gestiermt.

Verschiddener gi verdächtegt, Deel vun der rietsextremer Kampfsport-Grupp "Knockout 51" ze sinn. Anerer sollen déi verbuede rietsextrem Grupp "Combat 18" weidergefouert hunn. Am Fokus vun de Razzie stoungen och zwou weider presuméiert rietsextrem Gruppen ("Atomwaffen Division" an "Sonderkommando 14/18"), sou eng Porte-parole vum Parquet.

Weider heescht et vum Parquet, dass 4 verdächteg Persounen aus Thüringen festgeholl goufen. Ënnert de Beschëllegte wier och en Ënneroffizéier vun der Bundeswehr. Et wier e Schlag géint eng méiglech terroristesch Vereenegung.