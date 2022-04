E Sonndeg ass den éischten Tour vun de Presidentiellen. De Macron dierft et de Sondagen no sécher an deen zweeten Tour packen, genee wéi d'Le Pen.

D'Rietspopulistin gëtt vun alle Meenungsfuerscher op déi 2. Plaz gesat an hätt souguer an der Lescht an der Wielergonscht kënnen zouleeën. Besonnesch op Plaze wéi Marseille, wou immens vill Auslänner wunnen, fält déi radikal Rhetorik vum Le Pen an och vum Éric Zemmour op fruchtbare Buedem.

Gefaart gëtt e Sonndeg mat enger historesch niddereger Walbedeelegung. Am Fall vun engem Ballotage Macron-LePen am zweeten Tour, läit den amtéierende President an de Sondagë just nach 3 Prozent-Punkte viru senger Konkurrentin.

Eng 28.000 Fransousen, déi hei am Land wunnen, sinn iwwerdeems e Sonndeg opgeruff, fir wielen ze goen. Dat an den Hale vun der Luxexpo.