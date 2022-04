Fir d'russesch Regierung ginn et net genuch Progrèsen an de Verhandlungen. Den EU-Rotspresident rifft zum Desertéieren op a stellt Asyl an Aussiicht.

D'russesch Regierung weist sech onzefridde mam Verlaf vun de Friddensgespréicher tëscht Moskau a Kiew. De Prozess kéim net esou séier an energesch virun, wéi Russland sech dat wënscht, sot de Regierungsspriecher Dmitri Peskow an enger Telefonskonferenz mat Journalisten. Et géing doru geschafft ginn, eng nei Gespréichsronn zesummenzekréien. Mä bis Progrèsen erreecht géife ginn, wier et nach e laange Wee.

Den EU-Rotspresident huet russesch Zaldoten opgeruff, ze desertéieren an huet hinnen Asyl an Aussiicht gestallt. Jiddereen, deen kee "Verbriecher" wéilt sinn, soll seng "Waffen ewechgeheien", ophalen ze kämpfen an d'Schluechtfeld verloossen. De Responsabele fir d'Massakere vu Butscha an an aneren ukraineschen Uertschaften huet de Rotspresident Konsequenzen ugedreet. Et géing ëmmer méi Beweiser fir eng Brutalitéit ouni Grenze géint d'ukrainesch Bevëlkerung, verstreet Läichen op de Stroossen a Massegriewer ginn. Rieds geet ganz kloer vu Krichsverbriechen. D'EU wäert alles dofir maachen, fir Beweismëttel ze sécheren an d'Täter ze bestrofen.

D'russesch Truppen, déi bis ewell ëm d'ukrainesch Haaptstad Kiew gekämpft hunn, ginn nach net an der Ostukrain agesat, mä aktuell zu Belgograd un der ukrainescher Grenz versammelt. Militäreschen Informatiounen no wäert et eng Zäit daueren, bis d'russesch Truppe rëm asazbereet wieren.

Dem ukrainesche Gouverneur Serhiy Gaidai no ass d'Stad Rubischne an der Regioun Luhansk zu ronn 60 Prozent ënnert russescher Kontroll.

Wéi den Ausseminister Jean Asselborn matdeelt, gouf haut decidéiert, een Diplomat vun der russescher Ambassade zu Lëtzebuerg zu enger "Persona non grata" z'erklären, well seng Aktivitéiten de Sécherheetsinterête vu Lëtzebuerg widderspriechen. De russeschen Diplomat muss deemno bannent 15 Deeg aus dem Land eraus.

Dem Ausseminister sengem leschte Wëssensstand no sinn am Ganze 7 russesch Diplomaten zu Lëtzebuerg aktiv. Op der Lëtzebuergescher Ambassade zu Moskau sinn allerdéngs just 3 Diplomate beschäftegt. Op déi Partikularitéit hätt ee wëllen Uecht ginn, esou de Jean Asselborn RTL géintiwwer. Et kéint nämlech sinn, dass Russland elo och ee Lëtzebuerger Diplomat ausweist. Zil wär et allerdéngs, dass d‘Ambassade zu Moskau weiderhi funktionéiert. Dem Jean Asselborn no geet et drëms am Reseau vun den EU-Ambassaden a Russland ze bleiwen. D'diplomatesch Relatiounen dierften net ofbriechen.

Stand 12 Auer

De President Selenskyj fuerdert méi haart Sanktioune vum Weste wéinst de Massakere vun de russeschen Truppen un der ukrainescher Zivilpopulatioun. Wat an der Stad Butscha geschitt, kéint just d'Spëtzt vum Äisbierg sinn.

Ukrain-Update / Rep. Jean-Marc Sturm

D'New York Times huet neit Videomaterial publizéiert, dat beleeë soll, dass de russesche Militär zu Butscha gezielt op Ziviliste geschoss huet. De Video ass vun Enn Februar, also kuerz no der russescher Offensiv op d'Ukrain.

An enger Stad no bei Butscha ginn der US-Regierung no weider 400 Ziviliste vermësst. D'Chancen déi Mënsche lieweg erëm ze fannen wiere minim. D'Autoritéite géingen elo d'Kellere vu Gebaier duerchsichen. Et géing een nämlech keng Läiche vu Leit fannen, vun deenen ee wéisst, dass se ëmbruecht goufen, heescht et. Zu Hostomel wieren net vill Doudeger fonnt ginn, dofir awer méi Läichen an der Ëmgéigend.

Ee journalistesche Benevole-Projet mam Numm „InformNapalm“ wëll elo de russesche Kommandeur identifizéiert hunn, dee fir d'Massaker zu Butscha responsabel wier. Et soll sech ëm de russesche Colonel Azatbek Omurbekov handelen, deem seng Brigad effektiv zu Butscha aktiv war. Fir hir Recherchë benotzt de Projet eng Open Source Intelligence Software an nieft dem Numm vum russesche Kommandant gouf och seng Adresse, Email an Telefonsnummer verëffentlecht. D'Informatioune vun „InformNapalm“ géinge sech och decke mat éischte Rapporten.

#Україна #УкраїнаПереможе #Ukraine

Волонтери InformNapalm знайшли дані командира в/ч 51460, 64-та окрема мотострілецька бригада, яка за попередніми даними скоїла воєнні злочини в м.#Буча, Київської області.



підполковник Омуреков Азатбек Асанбековичhttps://t.co/GUzLmMwxBD pic.twitter.com/v8AQCCQJpr — InformNapalm (@InformNapalm) April 3, 2022

An der Hafestad Mariupol sëtzen 160.000 Mënschen ouni Geliits, Waasser, Heizung oder Medikamenter an de Ruine vun hiren Haiser fest. Um Mëttwoch de Moie sinn iwwerdeem an där Stad d'russesch Artillerie-Attacke virugaangen.

Antëscht verschäerft de Westen d'Sanktioune géint Moskau. An de leschten Deeg si méi wéi 200 russesch Diplomaten aus Europa ausgewise ginn. Däitschland a Frankräich hunn zesumme 75 Diplomaten de Verbleif verbueden. Moskau huet déi Decisioune verurteelt a Géigesanktiounen annoncéiert. Russland schwätzt och weiderhi vu Fake-News, an enger Inzenéierung, obwuel Satellittebiller confirméieren, dass d’Läichen deels schonn zanter Wochen an de Stroossen zu Butscha leien oder louchen.



All Investitioun a Russland ass verbuede ginn. D'Sanktioune géint russesch Banken a Firme ginn och méi breet.

D'EU-Kommissioun proposéiert den Import vu Kuel aus Russland ze stoppen. D'Katarina Barley erwaart sech net nëmmen en EU-Importstopp fir Kuel, mä och fir Ueleg aus Russland. Vum Äerdgas geet den Ament nach net Rieds. Dat kéint awer geschwënn änneren. Fir den EU-Conseilspresident Charles Michel komme mir geschwënn net méi laanscht Sanktiounen um Äerdgas an och russesche Pëtrol. Do ginn et an der EU awer nach Bedenken. D'Europäer hänken zu 25% vum russesche Pëtrol an esouguer zu 45% vum russeschen Äerdgas of. Däitschland zum Beispill sot schonn, dass ee kuerzfristeg net op Äerdgas kéint verzichten.

Neiséiland huet iwwerdeem héich Stroftaxen op den Import vu russesche Produiten decidéiert.

De Weste liwwert der Ukrain da weider Waffen an och finanziell Hëllef. Eleng vu Washington koumen an der Nuecht vun en Dënschdeg op e Mëttwoch 100 Milliounen Dollar. Zënter dem Ufank vum Krich huet Washington Kiew schonn iwwer 1,7 Milliarden Dollar iwwerwisen.