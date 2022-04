E Mann stoung mat sengem Auto bei engem Lift, wéi hien net-express Gas ginn huet. No der Chute duerch 2 Stäck hunn Héichteretter missen hëllefen.

E 77 Joer ale Mann ass zu München mat sengem Won siwe Meter déif an e Lift-Schacht gefall a gouf schwéier blesséiert. Den Automobilist huet wuel virum Lift gewaart, fir an eng Déifgarage ze kommen. Wéi hien aus Versinn Gas ginn huet, ass d'Gefier duerch déi zouen Dier duerchgebrach.

Am Dienstagabend ist ein Pkw in einen #Aufzugsschacht in der Schneckenburgerstraße abgestürzt.

Hier der ganze Bericht: https://t.co/XVEmqmmoDr#wirfuerMuenchen pic.twitter.com/6BEjteY91p — Feuerwehr München (@BFMuenchen) April 6, 2022

Zwee Stäck méi déif ass den Auto op der Lift-Kabinn gelant. Fir de Chauffer, deen am Auto agespaart war, ze biergen, hunn Héichteretter sech mat Seeler de Schacht erofgelooss. De Mann koum schwéier blesséiert an d'Spidol. Um Auto an un der Garage ass de Pompjeeën no e Schued vu ronn 200.000 Euro entstanen.