En 38 Joer ale Mann huet e Mëttwoch ëm sech geschoss, wéi e sollt verhaft ginn. Doropshi gouf hie vun der Police erschoss.

An der Gemeng Wallisellen an der Schwäiz sinn e Mëttwoch déidlech Schëss gefall. En Onbekannten hat leschten Donneschdeg e Mann am Kanton Zürech entféiert an hie mat Schosswaffe menacéiert. Nach an der selwechter Nuecht huet hien d'Affer nees fräi gelooss. Zanter dem 31. Mäerz hunn d'Autoritéiten nom Verdächtegen, en 38 Joer alen Däitschen, gesicht.

Wéi hien e Mëttwoch den Owend sollt verhaft ginn, huet hie plëtzlech ugefaangen, mat enger Waff ëm sech ze schéissen. Dobäi gouf seng Begleederin getraff, déi nach op der Plaz gestuerwen ass. Doropshin huet d'Police op de Mann geschoss. Hie gouf wärend dem Schosswiessel déidlech blesséiert.

Virun dësem Virfall war hien der Police judiciaire am Kanton Zürech net bekannt. Eng Enquête gouf an d'Weeër geleet.