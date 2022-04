Et ass eng Katastroph. Ganzer zwee Drëttel vun der Recolte goufen d'lescht Joer duerch de Frascht zerstéiert.

De Wënzer Thomas Ventoura a seng Kolleegen hunn honnerten Uelegluuchten an hire Wéngerten opgestallt. Esou soll verhënnert ginn, dass d’Riewe bei Minustemperature futti ginn. Verschidde Wënzer hu sech schonn zesummegedoen, fir zousätzlech an Hëtzkabelen ze investéieren. Anerer gleewen net dorun, dass d'Konsequenze vum Klimawandel laang unhale wäerten. Ma dobäi ass et e Problem, deen ee muss eescht huelen. Déi global Äerderwiermung mécht d'Landwirtschaft méi schwéier.