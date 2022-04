Am Prozess goung et ëm falsch Angabe vu Verméigenswäerter, déi den Ex-Tennis-Profi Boris Becker an engem fréieren Insolvenzprozess gemaach hat.

Ass de Boris Becker schëlleg oder onschëlleg? Doriwwer huet en Freideg eng Jury zu London entscheet an hien a 4 vu 24 Punkte schëlleg gesprach. Déi 54 Joer al Tennis-Ikon aus Däitschland kéint elo souguer theoretesch an de Prisong goen. Dem Boris Becker gouf zur Laascht geluecht, Verméigen an Héicht vun op d'mannst 1,3 Milliounen Euro verheemlecht ze hunn, dorënner Verméigenswäerter wéi Immobilien. Donieft soll hie verschidde Konte falsch oder guer net uginn hunn. A 24 Punkte gouf hien ugeklot. De Becker bestreit, vun de falschen Angabe gewosst ze hunn an huet betount, senge Beroder a Saache Finanze voll a ganz vertraut ze hunn. Fir en Deel vu senge Scholden ze begläichen, hat hien 2019 am Ganzen 82 Erënnerungsstécker aus senger erfollegräicher Tennis-Karriär, dorënner Pokaler, Medailen oder Aueren, versteet. De Parquet ass der Usiicht, dass de Boris Becker d'Verméigen express verheemlecht huet a géif elo d'Schold op seng Beroder drécken, déi sech ëm d'Finanze vum Becker gekëmmert hunn. Den Affekot vum Boris Becker dogéint argumentéiert, hie wier onschëlleg, well et keng Strofdot wier, sech op Beroder ze verloossen. Den 29. Abrëll gëtt vum Geriicht annoncéiert, wéi eng Strof géint de fréiere Tennisprofi ufält. Theoretesch si bis zu 7 Joer Prisong dran.