Am éischte Waltour ass den Emmanuel Macron op ronn 28 Prozent vun de Stëmme komm an d'Marine Le Pen op ronn 23 Prozent.

A Frankräich war e Sonndeg deen éischten Tour vun de Presidentiellen 2022. Eng 49 Millioune Fransouse waren opgeruff, fir hir Stëmm ofzeginn. Um 20 Auer hunn déi lescht Wallokaler zougemaach. Deen Ament sinn dann och déi éischt Héichrechnunge publizéiert ginn.

Den Emmanuel Macron kënnt der Héichrechnung vu France 2 no op 28,1 Prozent vun de Stëmmen an d'Marine Le Pen kënnt op 23,3 Prozent. Domadder stinn dës 2 Politiker am 2. Waltour. De Jean-Luc Mélenchon kënnt mat 20,1 Prozent op déi drëtte Plaz.

Fir den Emmanuel Macron an d'Marine Le Pen ass et déi zweete Kéier, datt si an enger Stéchwal openeen treffen. Den Ëmfroen no dierft d'Resultat allerdéngs méi knapp ausfalen, wéi nach viru fënnef Joer. Deemools hat de Macron mat 66,1 Prozent gewonnen. Engem aktuelle leschte Sondage no kéim de Macron op 53 Prozent an d'Populistin op 47 Prozent.

Frankräich muss sech de 24. Abrëll am Ballotage decidéieren, wie President vu Frankräich soll ginn.

12 Kandidaten haten dëst Joer hir Kandidatur, fir President vu Frankräich ze ginn, agereecht.

Niddreg Walbedeelegung

E Sonndeg den Owend um 17 Auer louch de Participatiounstaux am éischten Tour vun de franséische Presidentielle bei 65 Prozent, eng Baisse vu 4,4 Prozentpunkten am Verglach mat 2017. Viru fënnef Joer louch den Taux ëm déi nämmlecht Zäit bei 69,42 Prozent. 2012 louch den Taux nach bei 70,59 Prozent an 2007 bei 73,63 Prozent.

Hei d'Resultater



Eng interaktiv Kaart weist Iech, wéi wéi en Departement gewielt huet.