Am Zentrum vun Tel Aviv koum et en Donneschdeg den Owend zu enger Attack mat enger Schosswaff bei där 2 Mënsche gestuerwen an 8 blesséiert goufen.

4 Persoune wieren nach a Liewensgefor. D’israelesch Sécherheetsautoritéiten hunn de Moie fréi gemellt, datt den Täter vun enger déidlecher Attack am Zentrum vun Tel Aviv en Donneschdeg den Owend dout gemaach gouf. Dat nodeems e puer Stonne laang no him gesicht gouf. Et wier e palestinensesche Mann aus dem besate Westjordanland. De Premier Naftali Benett huet scho méi Policepresenz zu Tel Aviv annoncéiert.