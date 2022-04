Well hie vehement refuséiert, seng Finanzënnerlagen erauszeginn, soll den Trump, der Procureur général vun New York no, all Dag eng säfteg Strof bezuelen.

En Donneschdeg gouf an deem Kader eng Demande beim Geriicht gemaach. D'Procureur général Letitia James ermëttelt zanter 2019 wéinst engem méigleche Finanzvergoe géint dem Trump säin Immobilienimperium. Si geet dem Verdacht no, dass d'Familljenholding Trump Organization de Wäert vun Immobilië kënschtlech an d'Luucht gedriwwen huet, wa se Kreditter vu Banke kréie sollt, an an anere Fäll de Präis kleng gehalen huet, fir esou manner Steieren an Assurance bezuelen ze mussen.

E Riichter hat Mëtt Februar ordonéiert, dass den Donald Trump, souwéi seng Duechter Ivanka an säi Fils Donald Junior am Laf vun den Ermëttlungen ënner Eed mussen aussoen. Donieft gouf den Trump verflicht, der Procureur général bis Enn Mäerz Steier- an Ofrechnungsdokumenter vun der Trump Organization z'iwwermëttelen. Bis haut wier dat net geschitt.

Domat verstéisst den Trump géint eng riichterlech Unuerdnung a mécht sech domat schëlleg, d'Justiz net respektéiert ze hunn. D'Geriicht misst direkt agräifen, sou d'Letitia James, "kee steet iwwert dem Gesetz". Eng Affekotin vum Trump huet d'Fuerderung vun der Strof an Héicht vun 10.000 Dollar den Dag als "Schikan a onbegrënnt" zeréckgewisen.

Géint den Trump ginn et schonn zanter Joerzéngte Reproche wéinst dubiéise Geschäfts- a Finanzpraktiken. Onkloer ass awer, wéi geféierlech d'Ermëttlungen zu New York dem Trump kënne ginn. Den Donald Trump sengersäits huet eng weider Kéier eng Kandidatur fir d'Presidentiellen am Joer 2024 an d'Spill bruecht.