Eng Cargomaschinn vun der däitscher Logistikfirma DHL ass bei enger Noutlandung en Donneschdeg zu Costa Rica an 2 gebrach. Kengem ass eppes geschitt.

Wéi et vun de lokale Pompjeeën heescht, wiere béid Besatzungsmemberen a gudder Verfassung. D'Maschinn vum Typ Boeing-757 war um Wee vum Fluchhafe Juan Santamaria, an der Géigend vun der Haaptstad Costa Rica, op Guatemala.

Wéi et vun offizieller Säit heescht, hätt d'Besatzung Problemer mat der Hydraulik gemellt. De Fliger wier 25 Minutten nom Start gezwonge gewiescht, nees ëmzedréinen. Bei der Noutlandung wier de Fliger un d'Schleidere geroden, vun der Pist gerutscht an du gebrach. Dobäi hätt sech op der Landepist blo Hydraulikflëssegkeet verdeelt an et hätt gedämpt.

De Fluchhafe war wéinst den Opraumaarbechte fir 5 Stonne gespaart. Ermëttlunge goufe lancéiert.