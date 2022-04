A Frankräich sinn zwee Jugendlecher wéinst Mord verurteelt ginn, well si eng Matschülerin geschloen an dono an der Seine erdrénke gelooss hunn.

Virun engem Joer haten ee Jong an e Meedchen, déi deemools allebéid 15 Joer al waren, e 14 Joer aalt Meedchen an d'Seine geheit. Elo goufe si vun engem Geriicht zu zéng Joer Prisong wéinst Mord verurteelt. Déi zwee hätten d'Dot zwar net esou geplangt gehat, wiere sech awer bewosst gewiescht, dass si d'Affer ëmbréngen, huet d'Geriicht en Donneschdeg festgestallt.

Dat 14 Joer aalt Alisha war Ufank Mäerz 2021 zu Argenteuil, engem Viruert vu Paräis, vu senge Matschüler an en Hannerhalt gelackelt ginn. Ausléiser ware Streidereien ënnert de Jugendlechen, bei deenen et och ëm eng Libesbezéiung an d'Verbreede vun intime Fotoe gaange war. Déi zwee 15 Järeg hunn d'Alisha op de Buedem gestouss an hat mat Féiss gerannt. Dann hu si d'Meedchen ënnert enger Autobunnsbréck an de Floss geheit, an deem hatt erdronk ass. Op der Plaz gouf eng grouss Bluttspuer an en Ouerrank vum Meedche fonnt.

Dem Geriicht no hunn déi zwee Verurteelt d'Alisha belästegt, geschloen a schlussendlech grausam ermort. Si hätten den "offensichtlechen Zoustand vum Affer net ignoréiere kënnen", sot de Riichter. D'Ugekloten hu sech net zum Urteelt geäussert, wéi dëst geschwat gouf. Nieft enger Fräiheetsstrof goufe si zu Dommages et intérêts an Héicht vun 180.000 Euro verurteelt, déi si un d'Famill vum Affer bezuele mussen.

"Dat ass net normal, ech hunn eppes vum Gesetz erwaart", huet d'Mamm vum Affer nom Urteel am Gank vum Geriicht geruff. "Si kommen an zéng Joer raus. Meng Duechter gouf ëmbruecht. Si hu meng Duechter ëmbruecht, si hunn hatt an d'Waasser geheit", so si - matten a sëllegen Ënnerstëtzer mat T-Shirte mam Portrait vum Alisha drop un.