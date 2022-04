Bei engem Rakéitenugrëff op d’Gare vun der ostukrainescher Stad Kramatorsk koumen op d'mannst 50 Mënschen ëm d’Liewen. Et gi méi wéi 90 Blesséierter.

Dorënner sinn tragescherweis leider och Kanner. Den ukraineschen Autoritéiten no hätten d’Russe Streebomme gehäit a bewosst den Doud vun Zivilisten a Kaf geholl.

De Pavlo Kyrylenko, Gouverneur vun Donetsk: "De Feind huet Iwwerwaachungssystemer a wousst genee, datt et eng Gare wier an enger Stad, datt vill Mënschen do wieren. Si hunn et gemaach, fir d’Leit un der Flucht ze hënneren."

Iwwer d’Gare vu Kramatorsk sinn dagdeeglech dausende Mënschen aus der Ostukrain geflücht. “Eng weider Tentative vu Russland fir d’Fluchtweeër zouzemaachen a mënschlecht Leed ze verursaachen”, schreift den EU Aussebeoptragte Josep Borrell.

Vum Kreml heescht et, Russland hätt näischt mam Ugrëff ze dinn. Den ukrainesche President fuerdert en «Molotow-Cocktail u Sanktiounen».

Groussbritannien huet ugekënnegt der Ukrain zousätzlech militär Ekipement am Wäert vun 100 Milliounen Dollar ze liwweren. An enger Geheimaktioun huet d’Slowakei der Ukrain an de leschten Deeg e Rakéitenofwiersystem geliwwert. Dat géif net bedeiten, datt d’Land elo um Konflikt bedeelegt wier, huet de slowakesche Premier Minister ënnerstrach.

Hien ass e Freideg mat der EU-Kommissiounspresidentin Ursula Vonder Leyen a mam EU-Aussebeoptragte Borrell an d’Ukrain gereest, fir de President Selenskyj ze besichen.

Spéider goung et fir eng Visitt op Butscha, wou d’Forensiker haut ugefaangen hunn d’Läichen aus engem Massegraf ze exhuméieren.

D'Ursula von der Leyen, EU-Kommissiounspresidentin: "Dat Onvirstellbaart ass geschitt. Mir hunn dat grausaamt Gesiicht vum Putin senger Arméi gesinn."

De wichtegste Message un de President Selenskyj wier, datt et e Wee fir d’Ukrain an d’EU géif ginn, esou d’Kommissiounspresidentin. Et wier een och bereet, nom Enn vum Krich ze hëllefen d’Land nees opzebauen.