Bei de leschte Sondagen louch nach ëmmer den aktuelle Locataire am Elysée Emmanuel Macron mat 26 Prozent vir.

Déi rietspopulistesch Marine Le Pen hätt mat 24 Prozent déi beschte Chancen an den zweeten decisiven Tour ze kommen.

Drëtte bei de Sondagen ass de lénke Politiker Jean-Luc Mélenchon mat 18 Prozent.

Duerno kommen de rietsextremen Eric Zemmour an d'konservativ Politikerin Valérie Pécresse mat all Kéiers eppes ënner 10 Prozent.

Sollt de Duell am zweeten Tour effektiv Macron géint Le Pen heeschen, géif et knapps ginn. Den aktuelle President kéim op 53 Prozent an d'Populistin op 47.

Macron géint Mélechon géif de Sondagen no 58 géint 42 Prozent ausgoen.

Éischt offiziell Héichrechnungen vum éischten Tour gi sech e Sonndeg den Owend um 8 Auer erwaart.