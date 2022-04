De Bukele hat no enger extremer Hausse bei der Unzuel u Morden am Land den Ausnamezoustand declenchéiert.

D'Police huet an El Salvador dem President Nayib Bukele no bannent zwou Wochen iwwer 9.000 presuméiert Membere vu kriminelle Bande festgeholl. "Mir fuere weider mam Krich géint d'Banden", sou de Bukele e Sonndeg op Twitter. D'Police huet d'Zuel vun de Persounen, déi festgeholl goufen, mat 9.120 uginn, eleng e Samschdeg hätt et 507 Festname ginn.

De Bukele hat no enger extremer Hausse bei der Unzuel u Morden am Land den Ausnamezoustand declenchéiert. Eleng tëscht dem 25. an dem 27. Mäerz waren am El Salvador 87 Mënschen ermort ginn.

Mënscherechtsorganisatioune reprochéieren den Autoritéite Mënscherechtsverletzungen am Zesummenhang mat den Asätz géint d'Banden.