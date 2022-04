Israel ass an der Offensiv am Westjordanland, dat no de rezenten Attentater vu militante Palestinenser zu Tel Aviv.

Mä amplaz vu flächendeckende Revanche-Offensive wéi fréier, setzt den neie Premier Naftali Bennett op méi geziilt Operatioune géint Verdächtegter an hire Réckhalt an de besaten Territoiren. Mir wäerten dës terroristesch Dote stoppen. De Staat Israel ass an der Offensiv, sou den israelesche Premier. Am Zentrum vum Asaz stoung e Sonndeg d'Stad Dschenin. AFP-Reporter hu vun uergen Ausernanersetzunge geschwat. D'Regioun am Westjordanland gëllt als Héichbuerg vu bewaffnete palestinensesche Gruppen. Ee Mann, deen en Donneschdeg zu Tel Aviv fir eng déidlech Attack responsabel war, staamt aus Dschenin. Aus Militärkreesser heescht et e Sonndeg, datt 20 Palestinenser festgeholl gi wieren.