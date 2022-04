Onbekannter sinn an eng Lagerhal agebrach an hunn eng grouss Quantitéit Droge matgoe gelooss. Dräi Verdächteger goufen doropshi festgeholl.

Véier Persounen sinn a Policeuniform an d'Lagerhal vum Technesche Sekretariat fir Drogen agebrach. Si sollen e Sécherheetsbeamten iwwerwältegt an d'Sécherheetsdieren opgebrach hunn. Duerno hätte si sech mat 2,8 Tonnen Drogen an engem Camion duerch d'Bascht gemaach, sou de Leeder vun der nationaler Drogebekämpfung am Ecuador, Giovanni Ponce.

Kuerz dorop goufen dräi Verdächteger festgeholl. De Camion gouf mat der geklauter Wuer saiséiert. Et gëtt den Ament nach gepréift, ob Droge feelen, awer wéi den Giovanni Ponce sot, géing een net dovunner ausgoen. Nom Iwwerfall huet den Inneminister Patricio Carillo ordonéiert, d'Drogen ze vernichten. D'Autoritéiten hunn net preziséiert, ëm wéi eng Drogen et sech genee handelt.

Ecuador ass bekannt fir den Drogenhandel. Am Abrëll goufen am Hafe vu Guayaquil dräi Tonne Kokain an engem Banannecontainer entdeckt. 52 Tonnen Drogen, de gréissten Deel dovunner Kokain, goufen eleng am éischte Quartal 2022 vun den Autoritéite saiséiert.