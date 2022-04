Nom ville Reen um Weekend ass de Peegel rasant geklommen - ze séier fir eng 150 Leit op engem Passagéierschëff, dat um Zurlaubener Ufer zu Tréier festsouz.

D'Plaz, op där d'Schëff ugeluecht hat, stoung bemol komplett ënner Waasser, wat et onméiglech gemaach huet, sécher vu Bord ze goen. Um Schëff waren nieft 102 Passagéier, vill vun hinnen eeler Leit, och 50 Membere vun der Schëffscrew.

🆓 Gute Nachricht vom festsitzenden Passagierschiff an der Mosel: Am Morgen konnte es seine Fahrt fortsetzen. Es hat jetzt im Trierer Hafen angelegt. — stadt_trier (@Stadt_Trier) April 11, 2022

Wéinst dem Héichwaasser war de Schëffsverkéier op der Musel iwwert de Weekend plazeweis verbueden. Eréischt e Méindeg konnt d'Passagéierschëff nees weider fueren, wéi d'Stad Tréier op Twitter matgedeelt huet. Et huet elo am Hafe vun Tréier ugeluecht an d'Passagéier konnten d'Schëff antëscht verloossen.

En Noutfall u Bord gouf et glécklecherweis net. An deem Fall wier et nämlech schwéier gewiescht, Hëllef op d'Schëff, oder Patiente vum Schëff ze kréien. D'Stad hat sech e Sonndeg schonn op esou eng Eventualitéit preparéiert, wéi si op Twitter matgedeelt hat.