Wéi d'Police matdeelt, war de Sträit tëscht dem Jong a enger Grupp vu ronn 15 Leit eskaléiert.

Bei der Ausernanersetzung soll en anere Jong am änlechen Alter e Messer gezunn an dem Affer e puer Mol an den Uewerkierper gestach hunn. Dono wieren déi aner Kanner a Jugendlech a verschidden Direktioune fortgelaf. De blesséierte Jong koum an d'Spidol a gouf direkt operéiert. Liewensgefor hätt awer net bestanen.