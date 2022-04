Bei engem schwéieren Aarbechtsaccident zu Siegen ass e Mann ëm d'Liewe komm. Zwee weider Aarbechter goufe liewensgeféierlech blesséiert.

Um spéide Sonndegowend war e 27 Joer jonke Mann an enger Grouwenanlag, an där Stol gehäert gëtt, an eng Grouf geklommen, fir dës virum Brennprozess propper ze maachen an ass kollabéiert. Wéi e weidere Mataarbechter kuerz drop säi Kolleeg um Buedem gesinn huet, ass hien an d'Grouf geklommen, fir ze hëllefen. Ma och den 33 Joer ale Mann ass doropshin zesummegebrach. Der Police no ass dann nach en drëtte Mann an d'Anlag geklommen, fir den zwee Blesséierten zur Hëllef ze kommen. Och hien huet d'Bewosstsinn verluer. E weideren Aarbechter hätt du schliisslech d'Pompjeeën informéiert.

D'Pompjeeën hunn d'Blesséierter aus der Anlag geholl, ma de 27 Joer jonke Mann ass nach op der Plaz gestuerwen. Déi zwee aner koume schwéier blesséiert an d'Klinik a schwiewen aktuell a Liewensgefor.

D'Police huet d'Enquête zu der Ursaach vum Accident lancéiert. An der Grouwenanlag gëtt Stol an engem Ënnerdrockprozess gehäert. Dofir gi verschidde Gase wéi Stéckstoff an Argon benotzt. Éischten Erkenntnisser no kéint wärend de Preparatiounsaarbechten nach respektiv scho Gas an der Grouf gewiescht sinn.