"Geeschterwaffen" si Waffen, déi aus Eenzeldeeler zesummegebaut ginn, dowéinst keng Seriennummer hunn an esou méi schwéier zeréckzeverfollege sinn.

An der US-Justiz gi "Geeschterwaffen" ëmmer méi zu enger gréissere Problem. "Si sinn déi Waffen, déi Krimineller favoriséiert notzen" sot e Vertrieder vun der Regierung.

Déi nei Reegelung soll der Regierung no virgesinn, datt fir Deeler vu Waffen déi selwecht Krittäre sollt gëllen, wéi fir eng komplett zesummegesate Waff. Händler missten esou virum Verkaf vun Eenzeldeeler de Client genau esou iwwerpréiwen, wéi wann dësen eng komplett Waff géif kafen. An all Deeler vun enger Waff muss eng eege Seriennummer hunn.

Mat dëser Reegelung wëll d'US-Justiz a -Politik et de Kriminelle méi schwéier maachen, fir u Waffen ze kommen, déi een net zeréckverfollege kann. Et géif een och mat esou enger Reegel d'Aarbecht vun den Ermëttler erliichten, well si esou d'Informatioune méi séier ofruffe kënnen, déi een fir d'Opkläre vun engem Fall brauch.

Wéi et vun den Autoritéiten heescht, wieren tëscht Januar 2016 an Dezember 2021 eng 45.000 "Geeschterwaffen" saiséiert ginn. Dacks wieren dës Waffen aus Eenzeldeeler, déi d'Leit am Internet bestallt hunn, zesummegesat ginn. Donieft stinn esou Waffen a Verbindung mat op d'mannst 692 Fäll vu Mord oder versichtem Mord an den USA.

Zanter dem Ufank vu senger Amtszäit huet den US-President Joe Biden schonn e puer Dekreter ënnerschriwwen, fir d'Waffegewalt an den USA anzedämmen. Fir weider Mesurë brauch de President awer d'Ënnerstëtzung vum Kongress.